Президент России Владимир Путин сделал новогодние подарки двум ребятам, которые поделились своими мечтами в обращениях на предстоящую «прямую линию». Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, как и президент, получил от Путина синее кимоно. Мальчик признался, что это удивительное чувство — получить подарок именно от главы государства. «Это же не просто кто-то подарит», — подчеркнул он.

Путин также помог осуществить мечту юнармейца Егора из Алтайского края — полёт на сверхлёгком самолете. Мальчик обратился к президенту, так как из-за проблем со здоровьем не мог подняться в небо сам. Егор пояснил: «Я уже знал, что он помогал другим детям. Решил — почему бы не попробовать?»

«Красота, которую можно увидеть только с высоты птичьего полета», — поделился Егор своими впечатлениями в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» снял с новогодней ели три открытки с детскими желаниями. Семилетний Игорь хочет посетить океанический музей в Калининграде. Пятилетний Тимур мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС, а девятилетняя Варя надеется на встречу с космонавтом из отряда Роскосмоса. Глава государства пообещал исполнить все три желания.

«Ёлка желаний» — всероссийская благотворительная инициатива, запущенная в 2018 году. Акцию проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. На новогодних ёлках размещаются открытки с мечтами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах: сирот, ребят с инвалидностью, из малоимущих и многодетных семей, а также детей из новых регионов. Любой человек — от волонтёров до представителей власти и предпринимателей — может выбрать открытку и исполнить желание ребёнка. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнёрских организаций за всё время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.