Путин присоединился к акции «Ёлка желаний», чтобы исполнить детские мечты

Президент России Владимир Путин вместе с волонтёрами принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». По традиции глава государства снял с новогоднего дерева три шарика-открытки — именно эти детские мечты он исполнит ближе к празднику.

Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Варвара, 9 лет. Мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Организуем. Думаю, что и для космонавтов это будет тоже приятно», — прочёл российский лидер одно из пожеланий на ёлке.

Кроме того, Владимир Путин исполнит мечту пятилетнего ребёнка, который хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС, и 7-летнего мальчика, желающего посетить «Музей мирового океана» в Калининграде. Акция ежегодно собирает сотни историй детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Волонтёры и участники проекта выбирают открытки и помогают сделать Новый год для ребят по-настоящему праздничным.

Стать участником акции «Ёлка желаний» в роли мечтателя можно до 20 декабря, зарегистрировавшись на официальном сайте ёлкажеланий.рф и ознакомившись с правилами участия. Присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты будет возможно с 4 декабря, также через сайт мероприятия. Каждый год тысячи неравнодушных людей — представители государственных учреждений, бизнеса и обычные граждане — помогают воплотить в жизнь желания участников «Ёлки желаний». Это уникальная возможность подарить ребёнку, который в этом действительно нуждается, радость и тепло. За время проведения акции исполнено более 320 тысяч детских мечт из 89 регионов России.

В этом году организация общения между мечтателями и исполнителями станет ещё удобнее — для каждого исполнителя будет доступен специальный чат-бот в мессенджере Мax. Этот безопасный и простой в использовании сервис позволит отправлять сообщения, получать оповещения и следить за ходом исполнения желания.

Напомним, сегодня, 3 декабря, президент России Владимир Путин начал общение с волонтёрами и общественными активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Форум, посвящённый вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнёрства, проходит на территории Национального центра «Россия» с 2 по 5 декабря.