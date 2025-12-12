«Хотела, мечтала»: Девочка с «Ёлки желаний» побывала на шоу Татьяны Навки

Ещё одна детская мечта сбылась благодаря благотворительной акции «Ёлка желаний». Девочка, загадавшая желание побывать на ледовом шоу известной фигуристки Татьяны Навки «Щелкунчик», получила долгожданный пригласительный билет.

Примечательно, что исполнитель желания связался с родителями ребёнка через безопасный бот «Ёлка желаний МАХ». МАХ выступает технологическим партнёром инициативы, в декабре в мессенджере было запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями. Через чат-бот можно отправлять сообщения, получать уведомления и отслеживать статус исполнения желания, а в специальном мини-приложении пользователи могут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями.

Видео © Life.ru

Ледовое шоу «Щелкунчик». Фото © Life.ru

«Мы безумно счастливы. Ребёнок хотел, мечтал», — рассказала мама девочки.

Ледовое шоу «Щелкунчик». Фото © Life.ru

Организаторы акции и команда шоу устроили для ребёнка настоящий праздник, подарив девочке возможность увидеть красочное представление вживую.

Ледовое шоу «Щелкунчик». Фото © Life.ru

Ранее сообщалось, что в Москве объявили старт всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава Росмолодёжи Григорий Гуров сообщил, что в текущем году проект станет площадкой для продвижения российских игр и игрушек — победителей конкурса «Родная игрушка». Также особое внимание уделяется формированию доступной и инклюзивной среды для каждого участника.

«Ёлка желаний» — всероссийская благотворительная инициатива, запущенная в 2018 году. Акцию проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. На новогодних ёлках размещаются открытки с мечтами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах: сирот, ребят с инвалидностью, из малоимущих и многодетных семей, а также детей из новых регионов. Любой человек — от волонтёров до представителей власти и предпринимателей — может выбрать открытку и исполнить желание ребёнка. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнёрских организаций за всё время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.