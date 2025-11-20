В Москве объявили старт Всероссийской акции «Ёлка желаний»

В Национальном центре «Россия» прошла пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийской акции «Ёлка желаний», которую проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. Организаторы рассказали о формате акции в новом сезоне, её нововведениях и дополнительных направлениях помощи.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, в этом году акция станет платформой для продвижения отечественных игр и игрушек — победителей конкурса «Родная игрушка». Кроме того, особый акцент сделан на создание доступной и инклюзивной среды для всех участников.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что в прошлом сезоне акция объединила около 100 тысяч участников и более 1,5 тыс. партнёрских организаций. Было исполнено десятки тысяч желаний детей, в том числе за пределами России — в странах СНГ. В этом году уже поступило около 35 тысяч заявок, которые планируется реализовать до конца следующего года.

Среди ключевых нововведений — отмена правила «пропуска сезона»: теперь дети смогут загадывать желания ежегодно. Также семейные заявки можно будет разделять, чтобы желания исполняли разные благотворители. Для удобства участников запущен чат-бот акции в мессенджере МАХ.

Помимо основной программы, организаторы представили новые форматы:

«Праздник на стол» — поддержка малообеспеченных семей продуктовыми сертификатами;

«Внуки с подарками» — помощь одиноким пожилым людям;

«Хвостатый Новый год» — сбор подарков для животных из приютов.

В рамках мероприятия также было анонсировано открытие центральной «Ёлки желаний» 2 декабря на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ и проведение детских встреч с Дедом Морозом.

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и направлена на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За всё время её существования было исполнено более 320 тысяч желаний. В акции традиционно участвует и президент России Владимир Путин.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте елкажеланий.рф.