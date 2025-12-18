Министры и вице-премьеры в последние дни подготовки к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» стараются постоянно находиться на связи, поскольку президент может позвонить им в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам представителя Кремля, в преддверии прямой линии идёт «самая напряжённая работа». Песков отметил, что Путин лично связывается с членами правительства, чтобы уточнить необходимые детали и задать конкретные вопросы по актуальным темам.

«И министры, и вице-премьеры, и помощники президента — все сидят у телефонов, потому что он может позвонить в любой момент. А он это и делает», — рассказал Песков.