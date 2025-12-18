«Все сидят у телефонов»: Песков рассказал, как министры готовятся к прямой линии Путина
Песков: Перед прямой линией Путина министры постоянно ждут его звонков
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Министры и вице-премьеры в последние дни подготовки к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» стараются постоянно находиться на связи, поскольку президент может позвонить им в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам представителя Кремля, в преддверии прямой линии идёт «самая напряжённая работа». Песков отметил, что Путин лично связывается с членами правительства, чтобы уточнить необходимые детали и задать конкретные вопросы по актуальным темам.
«И министры, и вице-премьеры, и помощники президента — все сидят у телефонов, потому что он может позвонить в любой момент. А он это и делает», — рассказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин уже вторые сутки до глубокой ночи сидит над вопросами, которые будут звучать на завтрашнем мероприятии. Известно, что на данный момент граждане прислали уже более двух миллионов заявок.
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