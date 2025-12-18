Россияне зачастую обращаются на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, минуя стадию разбирательств на региональном уровне. Так прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков содержание поступающих вопросов.

«Многие вопросы поступают, которые на самом деле являются не вопросами, а проблемами. Есть вопросы, когда люди чем-то интересуются, а есть просьбы о помощи. Начинаем разбираться, получается, что просто не обратились к региональным властям и решение было прямо под рукой», — пояснил он в эфире «России 24».

По его словам, такой подход россиян говорит о доверии к президенту и вере в него, потому что граждане знают, что вопрос точно решится «наверху».