Песков: Решение многих вопросов россиян «под рукой», но идут сразу к Путину
Обложка © Life.ru
Россияне зачастую обращаются на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, минуя стадию разбирательств на региональном уровне. Так прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков содержание поступающих вопросов.
«Многие вопросы поступают, которые на самом деле являются не вопросами, а проблемами. Есть вопросы, когда люди чем-то интересуются, а есть просьбы о помощи. Начинаем разбираться, получается, что просто не обратились к региональным властям и решение было прямо под рукой», — пояснил он в эфире «России 24».
По его словам, такой подход россиян говорит о доверии к президенту и вере в него, потому что граждане знают, что вопрос точно решится «наверху».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже вторые сутки до глубокой ночи сидит над вопросами, которые будут звучать на завтрашнем мероприятии. 19 декабря состоятся традиционные Итоги года с президентом. Сейчас граждане прислали уже более двух миллионов обращений.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.