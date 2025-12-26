Путин заявил о кратном увеличении производства вооружений для СВО

С 2022 года российская оборонная промышленность кратно увеличила производства особо востребованного в зоне проведения СВО оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по госпрограмме вооружения.

Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы. Видео © Life.ru

«Могу сказать для справки, она такая, любопытная, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированная техника (это БМП, БТР) — в 3,7 раза, военная авиационная техника — в 4,6 раза», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания Владимир Путин заявил о меняющемся характере ведения боевых действий в зоне проведения СВО. По словам главы государства, это носит постоянный характер.