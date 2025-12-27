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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 18:03

Путин: Если Киев не хочет мира, то Россия решит задачи СВО военным путём

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Эти слова были озвучены на совещании в одном из командных пунктов СВО.

«Если киевские власти не желают заканчивать дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе СВО вооружённым путём», — сказал глава государства.

Путин: Россия пытается завершить войну, начатую киевскими властями
Путин: Россия пытается завершить войну, начатую киевскими властями

Напомним, что ранее Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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