Вчерашние заявления России об освобождении Гуляйполя и Димитрова вызвали острую реакцию со стороны Генштаба ВСУ. Украинская сторона, традиционно, утверждает, что города не потеряны, хотя и признаёт тяжелую ситуацию.

Однако командующий штурмовыми войсками ВСУ Валерий Манько неожиданно снял с себя ответственность за происходящее в Запорожской области, заявив, что Гуляйполе не входит в зону ответственности его подразделений, хотя там дислоцирован один из штурмовых полков. Манько подчеркнул, что в Гуляйполе ситуация развивается неблагоприятно, а украинские силы находятся в тяжёлом положении.