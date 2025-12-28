ВСУ отрицают потерю Гуляйполя и Димитрова, но Манько снимает с себя ответственность
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Вчерашние заявления России об освобождении Гуляйполя и Димитрова вызвали острую реакцию со стороны Генштаба ВСУ. Украинская сторона, традиционно, утверждает, что города не потеряны, хотя и признаёт тяжелую ситуацию.
Однако командующий штурмовыми войсками ВСУ Валерий Манько неожиданно снял с себя ответственность за происходящее в Запорожской области, заявив, что Гуляйполе не входит в зону ответственности его подразделений, хотя там дислоцирован один из штурмовых полков. Манько подчеркнул, что в Гуляйполе ситуация развивается неблагоприятно, а украинские силы находятся в тяжёлом положении.
Напомним, что президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе в Запорожской области был освобождён подразделениями группировки «Восток». Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию».
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