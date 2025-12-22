Расчёт беспилотников российских войск ликвидировал живую силу ВСУ и американскую бронетехнику вблизи Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и американский БТР под Волчанском. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Как отметил глава республики, в ходе наблюдения с воздуха удалось обнаружить укреплённые огневые точки в жилой застройке, а также подготовленный к выдвижению бронетранспортёр американского производства М113. Применение FPV-дронов позволило поразить все выявленные объекты.

«В ходе боевой операции личным составом батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ при поддержке 82-го мотострелкового полка МО РФ нейтрализованы двое бандитов ВСУ. Боевая операция прошла успешно», — также рассказал Кадыров.

В проведённой операции, по его уточнению, участвовали военнослужащие сводного подразделения «Запад-Ахмат» и сотрудники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни. Координацию действий осуществляли Рустам и Исмаил Агуевы при взаимодействии с бойцами 128-й отдельной бригады.

Ранее сообщалось, что ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя Запорожской области. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров.