Пленный разведчик ВСУ передал Армии России важные координаты для ударов

Пленный разведчик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Ли передал российской стороне ряд координат украинских военных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Ли передал координаты различных украинских военных целей. В беседе с журналистами он рассказал, что сдался в плен после того, как был брошен командованием и сослуживцами на одной из позиций, которая впоследствии перешла под контроль российских войск.

Ранее боец ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам. По словам пленного, они с напарником находились в окопе, когда к ним подошли российские разведчики группировки «Центр», приказали сложить оружие и сдаться. ВСУшники выполнили требование. Литкин утверждает, что их уже взяли в плен со связанными руками, когда в напарника попала ракета с украинского дрона.