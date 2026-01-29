ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 06:23
3679

Купянская «мясорубка»: Потери ВСУ достигли 5,5 тыс. человек на фоне ожесточённых уличных боёв

SHOT: Общие потери ВСУ в районе Купянска достигли 5,5 тыс. человек

Общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тысячи человек. По данным SHOT, Киев стягивает силы и тяжёлую технику в район, пытаясь контратаковать и восстановить контроль над населённым пунктом.

Обстановка в Купянске. Видео © SHOT

Накануне ВС РФ отразили пять контратак, уничтожено около 80 человек, в том числе военнослужащие элитной бригады «Хартия». В купянских лесах тем временем активно работает русская авиация — в районах Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки удары по противнику наносятся по 20 раз в день.

Под напором наших воинов украинская армия вынуждена отодвигать пункты управления БПЛА дальше от линии фронта. В самом Купянске фиксируют уличные бои.

Прорыв на севере: Как освобождение Купянска-Узлового меняет расклад сил в Харьковской области
Прорыв на севере: Как освобождение Купянска-Узлового меняет расклад сил в Харьковской области

Ранее ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Благодатовки на Купянском направлении. Уничтожено шесть украинских военнослужащих.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Шедеврум

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Только на LIFE
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar