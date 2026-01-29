Купянская «мясорубка»: Потери ВСУ достигли 5,5 тыс. человек на фоне ожесточённых уличных боёв
SHOT: Общие потери ВСУ в районе Купянска достигли 5,5 тыс. человек
Общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тысячи человек. По данным SHOT, Киев стягивает силы и тяжёлую технику в район, пытаясь контратаковать и восстановить контроль над населённым пунктом.
Обстановка в Купянске. Видео © SHOT
Накануне ВС РФ отразили пять контратак, уничтожено около 80 человек, в том числе военнослужащие элитной бригады «Хартия». В купянских лесах тем временем активно работает русская авиация — в районах Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки удары по противнику наносятся по 20 раз в день.
Под напором наших воинов украинская армия вынуждена отодвигать пункты управления БПЛА дальше от линии фронта. В самом Купянске фиксируют уличные бои.
Ранее ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Благодатовки на Купянском направлении. Уничтожено шесть украинских военнослужащих.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
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