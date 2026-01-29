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Регион
Опубликовано 29 января, 04:27

Группировка «Запад» отразила контратаку украинских боевиков в районе Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские войска отразили контратаку украинских штурмовых групп в районе Благодатовки на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков», — уточнил он.

По словам Бигмы, за прошедшие сутки средства ПВО и мобильные огневые группы группировки «Запад» сбили в воздухе десять украинских беспилотников самолётного типа и 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Он также отметил, что были выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

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За прошедшие сутки операторы войск беспилотных систем Южной группировки поразили пять временных пунктов дислокации и 31 укрытие с личным составом украинской армии. Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 7 антенн связи, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, были ликвидированы шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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