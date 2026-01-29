В результате действий Южной группировки ликвидировано 31 укрытие ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за прошедшие сутки операторы войск беспилотных систем Южной группировки поразили пять временных пунктов дислокации и 31 укрытие с личным составом украинской армии.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 7 антенн связи, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражено 5 пунктов временной дислокации, а также 31 укрытие с личным составом ВСУ», — добавил Астафьев.

Кроме того, были ликвидированы шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Тем временем, в зоне ответственности «Востока» уничтожено 16 пунктов управления БПЛА ВСУ. В течение суток противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией.