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Опубликовано 29 января, 04:15

В результате действий Южной группировки ликвидировано 31 укрытие ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за прошедшие сутки операторы войск беспилотных систем Южной группировки поразили пять временных пунктов дислокации и 31 укрытие с личным составом украинской армии.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 7 антенн связи, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражено 5 пунктов временной дислокации, а также 31 укрытие с личным составом ВСУ», — добавил Астафьев.

Кроме того, были ликвидированы шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Тем временем, в зоне ответственности «Востока» уничтожено 16 пунктов управления БПЛА ВСУ. В течение суток противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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