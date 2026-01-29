В зоне ответственности «Востока» уничтожено 16 пунктов управления БПЛА ВСУ
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За сутки группировка войск «Восток» уничтожила 16 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
«В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал он.
Тем временем, украинская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла до 70% личного состава в боях на Красноармейском направлении. В результате боёв, по оценке источника, в строю осталось не более 30% от первоначального состава. Украинские военнослужащие долгое время не получали приказ на отход, что привело к их окружению российскими войсками. Оказавшись в кольце, боевики ВСУ были лишены регулярного подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия, что ещё более усугубило их положение. В настоящее время украинская сторона предпринимает срочные меры для доукомплектования новым личным составом бригады.
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