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Опубликовано 29 января, 03:39

В зоне ответственности «Востока» уничтожено 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

За сутки группировка войск «Восток» уничтожила 16 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал он.

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Тем временем, украинская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла до 70% личного состава в боях на Красноармейском направлении. В результате боёв, по оценке источника, в строю осталось не более 30% от первоначального состава. Украинские военнослужащие долгое время не получали приказ на отход, что привело к их окружению российскими войсками. Оказавшись в кольце, боевики ВСУ были лишены регулярного подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия, что ещё более усугубило их положение. В настоящее время украинская сторона предпринимает срочные меры для доукомплектования новым личным составом бригады.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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