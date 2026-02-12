Украина за четыре года лишилась 2,2 млн мужчин призывного возраста. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на расчёты на основе статистики ООН, МВФ и Института демографии НАН Украины.

По оценке издания, если в середине 2021 года на Украине проживало около 12,9 млн мужчин в возрасте 18–60 лет, то в 2025 году — уже 10,7 млн. Свыше 1,5 млн мужчин покинули страну, ещё не менее 200 тыс., как утверждается, погибли или числятся пропавшими без вести. В общей сложности за этот период Украина потеряла более 8 млн человек, включая женщин и детей.

На фоне мобилизации растёт число жалоб на территориальные центры комплектования (ТЦК). Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений выросло на 85% — до 6127. По его словам, речь идёт уже о «системном кризисе».

СМИ и украинские политики также сообщают о коррупционных схемах вокруг призыва и выезда за границу. По данным Евростата, временную защиту в странах ЕС получили почти 1 млн мужчин 18–64 лет. За нелегальное пересечение границы, как утверждается, посредники берут от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Согласно социологическим опросам, значительная часть украинцев негативно оценивает ход мобилизации. При этом уровень доверия к армии остаётся высоким, тогда как к военкоматам — заметно ниже.

Дополнительные демографические потери связаны с падением рождаемости. По данным украинских открытых источников, смертность в 2025 году в несколько раз превысила число новорождённых. Киев, в свою очередь, неоднократно заявлял, что призыв в армию носит преимущественно добровольный характер, а сообщения о массовых нарушениях называют преувеличенными или элементом информационной войны.

Ранее сообщалось, что численность населения Украины снизилась до 28,7 миллиона человек. Официально зарегистрировано 3,7 миллиона внутренних переселенцев, что отражало демографическую ситуацию в стране после начала специальной военной операции.