19 сентября, 16:35

Численность населения Украины снизилась до 28,7 миллиона человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

На Украине зафиксировано снижение численности населения до 28,7 миллиона человек по данным электронной переписи. Об этом сообщает издание «Украинские национальные новости» со ссылкой на государственную миграционную службу страны.

Издание также отмечает, что в стране официально зарегистрировано 3,7 миллиона внутренних переселенцев. Данные отражают демографическую ситуацию после начала специальной военной операции.

Согласно информации, обнародованной бывшим руководителем запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, на декабрь 2024 года количество лиц, официально указавших место жительства, сократилось на 8,6 миллиона по сравнению с показателем 2019 года, когда население составляло 37,3 миллиона человек без учёта неподконтрольных Киеву территорий.

«Магазины закрыты, улицы пусты»: Западная Украина теряет жителей
Ранее украинское издание Frontliner приводило другую оценку численности населения на Украине. По их версии, на территориях, пока ещё контролируемых Киевом, остаются 31,1 миллиона жителей. Такую картину оптимистичной тоже нельзя назвать — в таком случае за минувшие два с половиной года население Незалежной снизилось на 10 миллионов человек.

