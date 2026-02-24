Мизери для короля ужасов: Кинг попал впросак и стал посмешищем после твита о Трампе

Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике в соцсетях после заявления о том, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного опыта. Пост классика литературы в жанре ужасов был опубликован 23 февраля в соцсети X.

«У Трампа никогда не было ребёнка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта», — написал Кинг.

В комментариях резонно указали на его неправоту. Так, один из пользователей напомнил, что у нынешнего главы США три вполне успешных брака, от которых у него есть пятеро детей (младшему уже 19 лет) и 11 внуков, а самому Кингу стоит заниматься своим творчеством. Другой пользователь добавил, что литератору удалось без всякой посторонней помощи разрушить идею о том, что писатели — умные люди.

Автор «Сияния» предпочёл не реагировать на эти вполне справедливые замечания.

Занятно, что почти ровно год назад Стивен Кинг возвратился в Х с шутливым постом «Я вернуууулся! Скучали по мне?». Владелец соцсети Илон Маск ответил на его сообщение и признался, что скучал. Через две минуты писатель опубликовал новый пост с резкой критикой Трампа, назвав его предательским, любящим президента России Владимира Путина придурком».