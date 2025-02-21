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21 февраля, 08:02

«‎Король ужасов» Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х, чтобы обозвать Трампа придурком

Стивен Кинг объявил о своём возвращении в соцсеть Х

Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / MICHAEL REYNOLDS

Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / MICHAEL REYNOLDS

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг объявил о своём возвращении в соцсеть Х. Запись об этом появилась у него в аккаунте.

«Я вернуууулся! Скучали по мне?», — написал «король ужасов» в первом посте после возвращения в Х.

Бизнесмен Илон Маск позже признался, что скучал по Кингу, а спустя две минуты на странице писателя появился ещё один пост.

«Просто хотел сказать, что (президент США Дональд) Трамп — предательский, любящий (главу РФ Владимира) Путина придурок! Вдвойне удачно для Илона!», — заключил Кинг.

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Напомним, что Стивен Кинг в ноябре 2024 года решил покинуть соцсеть Х, поскольку, по его словам, атмосфера там стала очень токсичной. Писатель является ярым фанатом Демократической партии и всех её идей, а также противником политики Трампа.

Владимир Озеров
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