«Король ужасов» Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х, чтобы обозвать Трампа придурком
Стивен Кинг объявил о своём возвращении в соцсеть Х
Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / MICHAEL REYNOLDS
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг объявил о своём возвращении в соцсеть Х. Запись об этом появилась у него в аккаунте.
«Я вернуууулся! Скучали по мне?», — написал «король ужасов» в первом посте после возвращения в Х.
Бизнесмен Илон Маск позже признался, что скучал по Кингу, а спустя две минуты на странице писателя появился ещё один пост.
«Просто хотел сказать, что (президент США Дональд) Трамп — предательский, любящий (главу РФ Владимира) Путина придурок! Вдвойне удачно для Илона!», — заключил Кинг.
Напомним, что Стивен Кинг в ноябре 2024 года решил покинуть соцсеть Х, поскольку, по его словам, атмосфера там стала очень токсичной. Писатель является ярым фанатом Демократической партии и всех её идей, а также противником политики Трампа.