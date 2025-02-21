«‎Король ужасов» Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х, чтобы обозвать Трампа придурком

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг объявил о своём возвращении в соцсеть Х. Запись об этом появилась у него в аккаунте.

«Я вернуууулся! Скучали по мне?», — написал «король ужасов» в первом посте после возвращения в Х.

Бизнесмен Илон Маск позже признался, что скучал по Кингу, а спустя две минуты на странице писателя появился ещё один пост.

«Просто хотел сказать, что (президент США Дональд) Трамп — предательский, любящий (главу РФ Владимира) Путина придурок! Вдвойне удачно для Илона!», — заключил Кинг.