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Регион
18 января, 02:58

Стивен Кинг призвал бойкотировать церемонию «Оскар» из-за пожаров в США

Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / AP

Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / AP

Известный писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар» из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Природная катастрофа уже унесла жизни 25 человек, Кинг выразил мнение, что проведение столь масштабного мероприятия в подобных условиях неуместно.

«Оскар должны отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — написал 77-летний писатель в своём блоге. Кинг также сообщил, что в этом году он не намерен голосовать за номинантов на премию.

Пост писателя вызвал широкий резонанс в социальных сетях, набрав более 45 тысяч лайков за сутки. Мнения пользователей разделились: одни поддержали позицию Кинга, считая отмену церемонии необходимой мерой, другие утверждали, что шоу должно продолжаться, несмотря на трагедию.

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Напомним, что пожары в Калифорнии начались 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости, были эвакуированы. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали.

Артём Гапоненко
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