Стивен Кинг призвал бойкотировать церемонию «Оскар» из-за пожаров в США

Известный писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар» из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Природная катастрофа уже унесла жизни 25 человек, Кинг выразил мнение, что проведение столь масштабного мероприятия в подобных условиях неуместно.

«Оскар должны отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — написал 77-летний писатель в своём блоге. Кинг также сообщил, что в этом году он не намерен голосовать за номинантов на премию.