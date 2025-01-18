Стивен Кинг призвал бойкотировать церемонию «Оскар» из-за пожаров в США
Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / AP
Известный писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар» из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Природная катастрофа уже унесла жизни 25 человек, Кинг выразил мнение, что проведение столь масштабного мероприятия в подобных условиях неуместно.
«Оскар должны отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — написал 77-летний писатель в своём блоге. Кинг также сообщил, что в этом году он не намерен голосовать за номинантов на премию.
Пост писателя вызвал широкий резонанс в социальных сетях, набрав более 45 тысяч лайков за сутки. Мнения пользователей разделились: одни поддержали позицию Кинга, считая отмену церемонии необходимой мерой, другие утверждали, что шоу должно продолжаться, несмотря на трагедию.
Напомним, что пожары в Калифорнии начались 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости, были эвакуированы. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали.