Стали известны пугающие последствия пожаров в Калифорнии для всего мира

Бедствия от пожаров, вспыхнувших в Калифорнии, могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель. Таким прогнозом поделилась доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

По её словам, даже после тушения огня, люди ещё долго будут ощущать последствия этой масштабной трагедии. Большое количество дыма и загрязняющих веществ способно ухудшить качество воздуха, особенно в тех районах, где активно горели леса и дома. Это может вызвать проблемы со здоровьем у жителей Калифорнии.

«Пожары могут уничтожать леса и другие экосистемы, что также влияет на климатические условия в регионе. Пострадавшие регионы могут утратить свою способность к поглощению углерода, что усугубляет существующие климатические проблемы», — объяснила учёный интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, из-за пожаров может в целом поменяться климат не только в США, но и в других странах, в том числе и в Европе. Выброшенный в атмосферу в большом количестве углерод влияет на глобальное потепление. Дым и частицы, которые попали в воздух при горении, могут переноситься на дальние расстояния, отражаясь на качестве воздуха и климате в других регионах.