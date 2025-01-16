Бушующий в Калифорнии пожар уничтожил более 200 картин Хантера Байдена на миллионы

Пожары в Лос-Анджелесе не щадят ничего на своём пути. Вот и семейству уходящего президента США Джо Байдена стихия нанесла значительный ущерб — в огне сгорели свыше 200 картин Хантера Байдена, сына покидающего пост американского лидера.

Как стало известно изданию New York Post, стоимость всех работ Байдена-младшего оценивается в миллионы долларов, только одна его работа стоит около $500 тысяч. Вся коллекция его творений хранилась на складе, расположенном недалеко от дома адвоката Хантера Байдена Кевина Морриса в Пасифик-Палисейдс. Как известно, именно в этом районе был один из очагов возгорания. Само жилище адвоката, по информации издания, не пострадало.