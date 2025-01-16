Бушующий в Калифорнии пожар уничтожил более 200 картин Хантера Байдена на миллионы
NYP: Более 200 картин Хантера Байдена сгорели в пожаре в Калифорнии
Пожары в Лос-Анджелесе не щадят ничего на своём пути. Вот и семейству уходящего президента США Джо Байдена стихия нанесла значительный ущерб — в огне сгорели свыше 200 картин Хантера Байдена, сына покидающего пост американского лидера.
Как стало известно изданию New York Post, стоимость всех работ Байдена-младшего оценивается в миллионы долларов, только одна его работа стоит около $500 тысяч. Вся коллекция его творений хранилась на складе, расположенном недалеко от дома адвоката Хантера Байдена Кевина Морриса в Пасифик-Палисейдс. Как известно, именно в этом районе был один из очагов возгорания. Само жилище адвоката, по информации издания, не пострадало.
Сын Джо Байдена начал увлекаться живописью, когда проходил лечение от наркозависимости. Он стал художником-самоучкой.
Напомним, что пожары в Калифорнии начались 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости, были эвакуированы. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали. Число погибших, по последним данным, выросло до 25.
ТАСС / Zuma