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13 января, 17:02

Лос-Анджелес окрасился в гламурный цвет из-за тушения пожаров специальным порошком

В Калифорнии используют специальную смесь с краской, чтобы потушить пожары

Лос-Анджелес стал розовым из-за смеси с ярким красителем. Фото © Getty Images / Justin Sullivan

Лос-Анджелес стал розовым из-за смеси с ярким красителем. Фото © Getty Images / Justin Sullivan

В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, стали использовать специальную смесь. Раствор с яркой краской не только тушит огонь, но и позволяет пожарным видеть, какие участки земли уже были обработаны.

Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer

Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer

Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/Eric Thayer

Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/Eric Thayer

В составе химиката используются красный и ярко-розовый красители. Поэтому в данный момент Лос-Анджелес выглядит довольно устрашающе. В Сети распространяют фотографии с мест тушения.

В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / ZUMA

В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / ZUMA

В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer

В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer

Напомним, что общая площадь пожаров уже превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 163 квадратных километра. Всё началось 7 января в районе Пасифик-Палисейдс, где из-за пламени эвакуировали местных жителей. Площадь возгорания быстро превысила 16 тысяч гектар. На сегодняшний день известно о 24 погибших. Многие пострадали и лишились домов. При этом Херсонская область готова принять американских погорельцев. Однако в Россию не примут граждан, которые занимались финансированием ВСУ и поддерживали киевский режим. По словам губернатора Владимира Сальдо, эти действия похоронили куда больше мирных жителей, чем пожары.

Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США
Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США
Алена Пенчугина
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