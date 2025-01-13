Лос-Анджелес окрасился в гламурный цвет из-за тушения пожаров специальным порошком
В Калифорнии используют специальную смесь с краской, чтобы потушить пожары
Лос-Анджелес стал розовым из-за смеси с ярким красителем. Фото © Getty Images / Justin Sullivan
В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, стали использовать специальную смесь. Раствор с яркой краской не только тушит огонь, но и позволяет пожарным видеть, какие участки земли уже были обработаны.
Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer
Последствия использования химиката. Фото © ТАСС / AP/Eric Thayer
В составе химиката используются красный и ярко-розовый красители. Поэтому в данный момент Лос-Анджелес выглядит довольно устрашающе. В Сети распространяют фотографии с мест тушения.
В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / ZUMA
В США пытаются всеми способами потушить возгорания. Фото © ТАСС / AP/ Eric Thayer
Напомним, что общая площадь пожаров уже превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 163 квадратных километра. Всё началось 7 января в районе Пасифик-Палисейдс, где из-за пламени эвакуировали местных жителей. Площадь возгорания быстро превысила 16 тысяч гектар. На сегодняшний день известно о 24 погибших. Многие пострадали и лишились домов. При этом Херсонская область готова принять американских погорельцев. Однако в Россию не примут граждан, которые занимались финансированием ВСУ и поддерживали киевский режим. По словам губернатора Владимира Сальдо, эти действия похоронили куда больше мирных жителей, чем пожары.