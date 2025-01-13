Херсонская область готова принять погорельцев из Калифорнии, но с условием
Сальдо заявил о готовности принять в Херсонской области погорельцев из Калифорнии
Херсонская область готова принять в свой регион американцев, которые остались без крыши над головой из-за пожаров в Калифорнии. С таким заявлением выступил губернатор российского региона Владимир Сальдо.
«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию», — сказал он в интервью ТАСС.
При этом для американских погорельцев Сальдо выдвинул некоторые требования. Так, в Россию не примут граждан, которые занимались финансированием ВСУ и поддерживали киевский режим. Сальдо подчеркнул, что эти действия похоронили куда больше мирных жителей, чем пожары.
Напомним, что лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, став крупнейшими в истории Соединённых Штатов. Площадь возгорания превысила 16 тысяч гектар. На данный момент известно о 24 погибших. Возможной причиной возгорания мог стать поджог. По другой версии, катастрофу спровоцировал обрыв проводов на линии электропередачи. Не исключают, что трагедия могла начаться из-за фейерверка.
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