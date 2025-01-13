Херсонская область готова принять погорельцев из Калифорнии, но с условием

Херсонская область готова принять в свой регион американцев, которые остались без крыши над головой из-за пожаров в Калифорнии. С таким заявлением выступил губернатор российского региона Владимир Сальдо.

«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию», — сказал он в интервью ТАСС.