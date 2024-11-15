Стивен Кинг решил покинуть социальную сеть X из-за «токсичной» атмосферы

Американский «король ужасов» Стивен Кинг перестанет использовать социальную сеть X для общения с поклонниками. Об этом он заявил в личном блоге. Легендарный писатель отметил, что «пытался остаться», но не смог.

Об этом писатель заявил спустя всего несколько дней после того, как в Сети начали обсуждать слух о том, что Илон Маск заблокировал Кинга на платформе за острую шутку. Король ужасов, как сообщается, назвал предпринимателя «первой леди» после победы Дональда Трампа на выборах за активную поддержку. Вскоре Кинг опроверг данные предположения и высказывания. Примечательно, что писатель уже много лет поддерживает Демократическую партию и выступил против Трампа ещё после его первой победы на выборах в 2016-м.