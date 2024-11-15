Стивен Кинг решил покинуть социальную сеть X из-за «токсичной» атмосферы
Американский писатель Стивен Кинг. Обложка © X / StephenKing
Американский «король ужасов» Стивен Кинг перестанет использовать социальную сеть X для общения с поклонниками. Об этом он заявил в личном блоге. Легендарный писатель отметил, что «пытался остаться», но не смог.
«Атмосфера стала слишком токсичной», — написал писатель в личном блоге.
Об этом писатель заявил спустя всего несколько дней после того, как в Сети начали обсуждать слух о том, что Илон Маск заблокировал Кинга на платформе за острую шутку. Король ужасов, как сообщается, назвал предпринимателя «первой леди» после победы Дональда Трампа на выборах за активную поддержку. Вскоре Кинг опроверг данные предположения и высказывания. Примечательно, что писатель уже много лет поддерживает Демократическую партию и выступил против Трампа ещё после его первой победы на выборах в 2016-м.
Также напомним, что с начала СВО американский писатель Стивен Кинг сразу же встал на сторону Украины. Так, ещё летом 2022 года в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он пообещал придумать сценарии фейковых «зверств русских». А лидера украинских националистов Степана Бандеру писатель и вовсе назвал «великим человеком». Правда, позже Кинг попытался отречься от своих слов.