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7 мая, 11:35

"Недооценено": Маск оценил предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского "один на один"

Маск ответил Кингу на предложение о поединке Путина и Зеленского

Илон Маск и Стивен Кинг. Обложка © Getty Images / Chesnot, © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Илон Маск и Стивен Кинг. Обложка © Getty Images / Chesnot, © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Американский миллиардер Илон Маск считает, что решение политических разногласий на основе поединка недооценивается. Так он прокомментировал предложение писателя-фантаста Стивена Кинга о том, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский должны разрешить украинский конфликт "один на один", без какого-либо вмешательства третьих стран.

"Я считаю, что Путин и Зеленский должны <...> уладить свои разногласия и подраться один на один", — написал в соцсети Х 76-летний Кинг.

По его мнению, это противостояние следует транслировать онлайн. Маск же в комментариях под постом писателя ответил, что принятие решений на основе поединка "недооценено".

Отметим, что с начала СВО американский писатель Стивен Кинг сразу же встал на сторону Украины. Так, ещё летом 2022 года в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он пообещал придумать сценарии фейковых "зверств русских". А лидера украинских националистов Степана Бандеру писатель и вовсе назвал "великим человеком". Правда, позже Кинг попытался отречься от своих слов.

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Наталья Исакова
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