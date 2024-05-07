"Недооценено": Маск оценил предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского "один на один"

Американский миллиардер Илон Маск считает, что решение политических разногласий на основе поединка недооценивается. Так он прокомментировал предложение писателя-фантаста Стивена Кинга о том, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский должны разрешить украинский конфликт "один на один", без какого-либо вмешательства третьих стран.

"Я считаю, что Путин и Зеленский должны <...> уладить свои разногласия и подраться один на один", — написал в соцсети Х 76-летний Кинг.