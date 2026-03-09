Путин предрёк остановку добычи нефти на Ближнем Востоке в течение месяца

Ближний Восток может остановить добычу нефти уже в ближайший месяц, так как её невозможно вывезти на экспорт через Ормузский пролив. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа.

«Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — подчеркнул политик. Путин отметил, что хранилища в регионе полностью заполнены нефтью, но все эти объёмы не могут попасть на мировой рынок.

Напомним, 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. Дефицит топлива возник на фоне эскалации на Ближнем Востоке и военного давления на Иран. Кроме того, боевые действия привели к блокировке Ормузского пролива, по которому проложен основной маршрут нефтяных танкеров. Иран не раз предупреждал Израиль и США, что если они не остановят военные действия, то Тегеран закроет пролив. А все попытки кораблей пройти будут пресекаться. Так, на днях иранские силы поразили танкер Louise P. Это не первое судно, пострадавшее при проходе через пролив.