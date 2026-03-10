Песков: Уиткофф постоянно на связи с Россией по чувствительным вопросам

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф регулярно общается с российскими представителями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками. Этот канал общения действительно позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам», — заявил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, переговоры идут и приближаются к конкретным результатам.