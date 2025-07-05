«Преследовал до дома»: Виктория Дайнеко рассказала жуткую историю о сталкере

Певица Виктория Дайнеко выступила на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге, собрав тысячи поклонников на площадке «Дорожного радио». Перед концертом звезда «Фабрики звёзд» рассказала kp.ru о навязчивом поклоннике и самом необычном подарке от фанатов. Она признала, что сама отчасти спровоцировала внимание одного из поклонников, отмечая свою геолокацию в популярном приложении в режиме реального времени.

«Ну, всякое было, конечно. Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте. Конечно, было несложно примчаться в то самое место, где я была», — рассказала певица.

Она отметила, что тот человек казался доброжелательным без злых намерений, но постоянное преследование всё равно пугало. Ситуация разрешилась, когда поклонник проследил за машиной певицы до дома её родителей, и её отец поговорил с ним, после чего преследования прекратились. Дайнеко добавила, что с тех пор перестала отмечать места своего пребывания до отъезда из них.

Говоря о приятных моментах, певица вспомнила необычный подарок, полученный в Якутске. В тот день она мысленно восхищалась красотой якутских орнаментов на украшениях, особенно на серьгах, и на концерте один из поклонников преподнес ей именно такие.