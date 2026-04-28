В Вологодской области более 42 тысяч человек остались без света из-за снегопада

В Вологодской области из-за сильного снегопада и порывистого ветра без электроснабжения остались свыше 42 тысяч потребителей в 1170 населённых пунктах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Филимонов сообщил, что провёл оперативный штаб в телефонном формате по ситуации с электроснабжением в регионе. В западных округах зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — снегопад и порывистый ветер, начавшиеся накануне днём.

По данным гидрометеорологов, выпало от 85 до 155% месячной нормы осадков. Снежный покров достиг 27 см в Чарозеро (Кирилловский округ), 25 см в Устюжне, 14 см в Бабаево, 12 см в Белозерске и 6 см в Вытегре. Бригады энергетиков оперативно приступили к восстановительным работам. По докладу замгубернатора Е. М. Мазановой и представителей электросетевых организаций, устранение аварий идёт в усиленном режиме.

«На 8.00 сегодняшнего дня без электроэнергии остаются свыше 42 тыс. потребителей в 1170 населённых пунктах», — указал он.

В зоне ответственности «Россетей» отключения затронули 34 243 потребителя в 1154 населённых пунктах Череповецкого, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Вытегорского, Вожегодского, Великоустюгского, Кадуйского и Чагодощенского округов. В зоне ответственности ВОЭК без света остаются 8035 потребителей в 16 населённых пунктах Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского и Череповецкого округов.

Наибольшее число отключений зафиксировано в Устюженском (12 200), Бабаевском (11 000) и Белозерском округах (5800). Отмечаются повторные отключения. Все социально значимые объекты переведены на резервные источники электроснабжения.

К ликвидации последствий привлечена 81 бригада энергетиков: 240 человек и более 100 единиц техники. Дополнительно формируются новые бригады, работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения. Ориентировочное время завершения — 17:00. К расчистке линий подключены лесхозы — с бензопилами убирают деревья, упавшие на высоковольтные провода. Погодная ситуация в западных районах остаётся сложной, снег продолжается. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

Ранее в Новгородской области штормовой ветер привёл к масштабным отключениям электроэнергии в десятках населённых пунктов. Без света остались более 22 тысяч жителей, а сбои зафиксированы сразу в 19 муниципальных образованиях.