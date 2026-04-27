Непогода оставила людей без света: в Ленобласти восстанавливают электричество после шторма и метели

В Ленинградской области восстановили электроснабжение в 85 населённых пунктах после штормового ветра и метели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, свет уже вернулся к 60% потребителей, которые остались без электричества из-за повреждений на линиях электропередачи.

«Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение 60% потребителей в районах Ленинградской области, пострадавших от штормового ветра и метели. Энергетики вернули свет в 85 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. Сейчас энергетики занимаются оставшимися повреждёнными участками сетей. На местах работают 108 бригад. Это 281 специалист и 131 единица техники.

Жителям напомнили, что о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Ранее планировалось, что подачу электроэнергии восстановят до 04:00 27 апреля. Однако из-за большого количества технологических нарушений сроки могли сдвинуться.