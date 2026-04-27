Дед Мороз вышел на улицы Москвы аккурат с началом рекордного снегопада
Деда Мороза обвинили в неожиданном снегопаде, засыпавшем Москву
Виновником внезапного апрельского снегопада в столичном регионе оказался Дед Мороз, который вышел на смену не по графику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя кадры.
Дед Мороз устроил снегопад в Москве в апреле.
Несмотря на разгул стихии, пробки в Москве оцениваются всего в три балла. Однако есть и проблемные участки: сильнее всего заторы на Соколиной Горе, где на дороги попадали деревья. Третье транспортное кольцо тормозит в районе Южнопортового, стоят Лефортово и Измайлово, а Ленинградка упирается у Белорусского вокзала.
Напомним, синоптики снова удивили москвичей зимней погодой: прошедшей ночью в столице начался сильный снегопад. Жёлтый уровень погодной опасности продлится до вечера 28 апреля. Мэр Сергей Собянин предупредил, что непогода будет усиливаться и задержится минимум на сутки — ожидается мокрый снег с дождём и ветер порывами до 23 метров в секунду. В Подмосковье из-за снежного апокалипсиса без электричества остались 50 посёлков, на дороги и машины падают ветки и деревья — уже рухнуло около 30 стволов.
