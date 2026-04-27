Дед Мороз вышел на улицы Москвы аккурат с началом рекордного снегопада

Виновником внезапного апрельского снегопада в столичном регионе оказался Дед Мороз, который вышел на смену не по графику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash , публикуя кадры.

Несмотря на разгул стихии, пробки в Москве оцениваются всего в три балла. Однако есть и проблемные участки: сильнее всего заторы на Соколиной Горе, где на дороги попадали деревья. Третье транспортное кольцо тормозит в районе Южнопортового, стоят Лефортово и Измайлово, а Ленинградка упирается у Белорусского вокзала.