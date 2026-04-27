80 кг на плечах и нулевая видимость: Как под Петербургом готовят элиту подводных спасателей
Под Каменногорском стартовали тренировки водолазов-спасателей
Весенний сезон тренировок водолазов-спасателей стартовал под Каменногорском на базе ВОСВОД. Курсанты погружаются в тяжёлом вентилируемом снаряжении — «трёхболтовке», которую использовали ещё с середины XIX века. Общий вес обмундирования превышает 80 килограммов.
Под Петербургом стартовали тренировки водолазов-спасателей.
Такое снаряжение позволяет водолазу находиться под водой неограниченное количество времени, в отличие от баллонной системы, где спуск ограничен часом-двумя, рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Зуев.
«Ещё одно преимущество использования трёхболтового вентилируемого снаряжения — это глубоководные спуски...», — отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».
Кстати, для ВМФ России разработан новый рабочий-спасательный костюм, который проходит тестирование на базе НИИ Минобороны, после чего его направят флоту для проверки в реальных условиях. Испытания проводятся в бассейне с температурой воды не выше 10 градусов — разработка уже доказала, что в ней не холодно и она не протекает.
