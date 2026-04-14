В России разработали новый спасательный костюм для ВМФ

Для ВМФ России разработан новый рабочий-спасательный костюм, который проходит тестирование на базе НИИ Минобороны, после чего его направят на флот для проверки в реальных условиях. Испытания проводятся в бассейне с температурой воды не выше 10 градусов — разработка уже доказала, что в ней не холодно и она не протекает.

В ходе испытаний была отработана аварийная ситуация, когда человека, упавшего за борт, поднимают вертолётом с помощью лебёдки — для этого на костюме предусмотрена специальная петля. Новый комбинезон отвечает сразу нескольким требованиям: он лёгкий, удобный, позволяет выполнять тяжёлую работу на верхней палубе и при попадании в воду обеспечивает положительную плавучесть и защиту от переохлаждения, пояснил начальник НИИ Владимир Береговой.

Испытания подтвердили, что в таких костюмах можно комфортно находиться в воде при температуре до нуля градусов более часа, не просто ждать помощи, но и активно действовать. Сейчас тестируются доработанные образцы с исправленными замечаниями учёных. Костюмы полностью отечественные, выполнены из мембранной влагонепроницаемой ткани, сообщает телеканал «Звезда».

«Не сковывает движения абсолютно, я свободно могу потанцевать, поплавать... Минималистичный... И цвет, чтоб было видно», — рассказал старший инструктор Александр Щелканов.

Ранее Правительство России утвердило создание Национального исследовательского центра судостроения. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Новую организацию создадут на базе Крыловского государственного научного центра.