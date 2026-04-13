13 апреля, 00:18

Мишустин подписал постановление о создании НИЦ судостроения

Обложка © Life.ru

Правительство России утвердило создание Национального исследовательского центра судостроения. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Новую организацию создадут на базе Крыловского государственного научного центра. Решение приняли в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 2 декабря 2025 года.

В центре будут проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения. Организация также займётся полным инновационным циклом научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития морской техники. Центр будет участвовать, в частности, в разработке и обосновании программ судостроения.

Центр назовут именем академика Алексея Крылова — основоположника теории корабля.

Гиганты для Арктики: Как на Балтийском заводе создают самые мощные ледоколы в мире
Ранее сообщалось, что подводная лодка «Великие Луки» вошла в состав Балтийского флота России. Как заявил главком ВМФ Александр Моисеев, эта субмарина является самой современной и практически бесшумной неатомной подлодкой в стране.

Антон Голыбин
