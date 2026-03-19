Моряки с «Уфы» показали, как по-пластунски выбираются из подлодки в кромешной темноте

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Уфа» провёл учения по одному из самых сложных элементов подготовки — эвакуации через торпедный аппарат. Телеканал «Звезда» побывал на тренировке и рассказал, как проходят эти занятия.

Экипаж подлодки «Уфа» отработал эвакуацию через торпедный аппарат. Видео © tvzvezda.ru

Подводникам предстоит в полной темноте по-пластунски преодолевать узкий восьмиметровый проход затопленного аппарата. Единственный ориентир — звук и условные сигналы, которые подаются перестукиванием. Пространство максимально тесное, поэтому действовать нужно чётко и без паники.

Такая эвакуация применяется лишь в экстренных ситуациях и считается одним из самых опасных сценариев на подлодке. Чтобы довести навыки до автоматизма, экипажи отрабатывают этот элемент минимум раз в год.

Старший машинист трюмной команды «Уфы» признался, что с каждым годом выполнять упражнение становится легче. Главное, по его словам, сохранять спокойствие.

«Если начинается паника, то это уже всё», — пояснил моряк.

Пока часть команды совершенствует навыки, остальные продолжают нести службу. «Уфа» относится к проекту «Варшавянка» — это одни из самых малошумных субмарин в мире. Они могут действовать как автономно, так и в составе группировки. На вооружении подлодки — крылатые ракеты «Калибр».

Подводные силы ВМФ России 19 марта отмечают 120-летие со дня основания. В Минобороны отметили, что создание современного атомного и ракетно-ядерного подводного флота стало одним из крупнейших достижений отечественной науки и инженерии. В состав ВМФ планово вводятся многоцелевые атомные субмарины проектов «Ясень» и «Ясень-М», а также современные дизель-электрические подводные лодки.