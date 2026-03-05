Найдены 87 тел иранских моряков, погибших при потоплении подлодкой США у Шри-Ланки

По последним данным, выжили 32 человека, их госпитализировали. Один из спасённых находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, о потоплении IRIS Dena стало известно 4 марта. Известно, что на борту находилось около 180 человек. Капитан фрегата подал сигнал бедствия в 40 километрах от Шри-Ланки. Когда спасательная команда прибыла на место трагедии, судно уже ушло ко дну, а на поверхности воды лишь виднелись пятна нефти. СМИ писали, что иранские моряки стали целью американской подводной лодки.