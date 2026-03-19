Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 120-летие со дня своего создания. К юбилейной дате Минобороны опубликовало кадры службы экипажей подводных лодок и рассказало о развитии флота.

Подводные силы ВМФ России отмечают 120-летие со дня основания. Видео © Telegram / Минобороны России

«Служба в подводном флоте считается не работой, а судьбой и религией, призванием на всю жизнь, призванием жить по законам подводного братства, примерам личного самопожертвования, высочайшего профессионализма и патриотизма, образцового сплочения экипажей, неподдельного героизма, железной силы воли и хладнокровия», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что создание современного атомного и ракетно-ядерного подводного флота стало одним из крупнейших достижений отечественной науки и инженерии. Развитие этого направления продолжается и сегодня. В настоящее время ведётся серийное строительство стратегических ракетоносцев проекта «Борей». Эти подлодки считаются одними из ключевых элементов морской составляющей ядерных сил.

Кроме того, в состав ВМФ планово вводятся многоцелевые атомные субмарины проектов «Ясень» и «Ясень-М», а также современные дизель-электрические подводные лодки. Они предназначены для решения широкого круга задач в различных условиях. Отмечается, что подводные силы остаются одной из наиболее технологически сложных и закрытых частей флота, где особое значение придаётся подготовке экипажей и их слаженной работе.

Ранее помощник президента Николай Патрушев заявил, что российский ледокольный флот не имеет аналогов в мире по своим техническим возможностям и способности работать в сложных арктических условиях. Комментируя ситуацию в Балтийском море, он привёл в пример инцидент с немецким судном «Ньюверк», которое, по его словам, не справилось с задачей сопровождения танкеров к порту Мукран.