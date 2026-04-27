Штормовой ветер оставил без света 22 тысячи человек в Новгородской области

Штормовой ветер обесточил 19 муниципальных образований Новгородской области. Без электричества остались более 22 тысяч человек. Губернатор Александр Дронов сообщил, что все оперативные службы перевели на режим повышенной готовности.

«Без света из-за сильного ветра остаются более 22 тысяч человек в 19 округах. Сейчас над восстановлением работают 60 бригад: 198 специалистов и 64 единицы техники», — написал он в Telegram-канале.

Энергетикам помогут спасатели и сотрудники лесничеств. Социально значимые объекты планируют перевести на резервные источники питания.

По данным ПАО «Россети Северо-Запад» — специалисты восстановили 36 линий электропередачи. Электричество вернулось в 295 населённых пунктов. Но сложная погода сохраняется и вызывает повторные отключения.

Напомним, днём снегопад и сильный ветер обрушились на столичный регион. Шесть человек пострадали из-за падения деревьев. Порывы ветра повредили почти 550 растений.