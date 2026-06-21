Учёные нашли в России более 30 неизвестных вирусов у клещей и комаров

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили свыше 30 ранее неизвестных РНК-вирусов при изучении образцов, собранных в разных регионах страны. Исследование проводилось на материале от клещей, комаров, мелких млекопитающих и летучих мышей. Данные приводит ТАСС.

Биобанк вирусов был сформирован на базе образцов, поступивших в центр «Вектор» из 50 регионов России. В коллекцию вошли материалы, полученные более чем от 20 тысяч клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых.

«Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома», — говорится в сообщении.

При идентификации специалисты изучали нуклеотидные последовательности, которые образуют открытые рамки трансляции предполагаемых вирусных белков, а также RdRp — фермента, необходимого для размножения РНК-вирусов. Эти данные использовались для определения природы обнаруженных возбудителей и их места в существующей таксономической классификации.

Помимо этого, исследователи зафиксировали наличие ещё трёх новых РНК-вирусов, которые пока не удалось отнести ни к одной из известных групп. В Роспотребнадзоре отметили, что полученные результаты свидетельствуют о высоком разнообразии РНК-вирусов, циркулирующих среди изученных переносчиков и животных.

Также в ведомстве подчеркнули важность метагеномного секвенирования, которое позволяет выявлять не только хорошо изученные патогены, но и малоизвестные вирусные агенты, связанные с членистоногими переносчиками.

Ранее смертельный случай заражения энцефалитом долины Муррей был зафиксирован в Австралии. Жертвой редкой инфекции стала 78-летняя жительница Перта. Женщина подхватила вирус во время поездки в регион Уэст-Кимберли на севере штата. Спустя несколько недель, 7 июня, пациентка скончалась.