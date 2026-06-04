В США двух исследователей обвинили в контрабанде вируса оспы обезьян

В США двум сотрудникам лаборатории Национальных институтов здравоохранения предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды деактивированного вируса оспы обезьян и даче ложных показаний. Речь идёт о Винсенте Мюнстере и Клоде Кве, пишет Politico со ссылкой на Минюст США.

По версии следствия, исследователи пытались ввезти биоматериалы в страну без разрешения. В январе они прилетели в аэропорт Детройта из Браззавиля с чёрным пластиковым кейсом и заявили, что перевозят диагностическое оборудование.

При проверке таможенники нашли 113 флаконов. По данным ФБР, часть из них содержала вирус оспы обезьян, один — вирус ветряной оспы, ещё два — человеческую ДНК. Минюст отметил, что вирус деактивировали, поэтому он не мог заражать клетки.

«Любая преднамеренная попытка скрыть и ввезти биологические материалы в Соединённые Штаты без надлежащего разрешения является нарушением общественного доверия и могла поставить общественность под угрозу», — заявил представитель управления генерального инспектора Минздрава Маркус Сайкс.

Власти считают, что Мюнстер и Кве нарушили закон, когда перевозили патогены коммерческим рейсом из зоны вспышки заболевания. В случае признания вины им грозит до пяти лет лишения свободы.

Оспа обезьян долгое время считалась редким инфекционным заболеванием. Вирус впервые выделили в 1958 году. Раньше большинство случаев фиксировали в Африке, чаще всего среди подростков младше 16 лет. Крупнейшая вспышка за пределами континента прошла в 2022–2023 годах, тогда случаи выявили во многих странах. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США заразились более 30 000 человек, 42 человека умерли. В России в июле 2022 года зафиксировали один случай заражения у человека, который прибыл из Португалии. По данным Роспотребнадзора, пациента изолировали, болезнь протекала в лёгкой форме, угрозы жизни не было.

Ранее власти США получили от компании Google запрос на эксперимент по выпуску 32 млн стерилизованных комаров в Калифорнии и Флориде. Проект направлен на подавление популяции насекомых, которые переносят денге, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, чикунгунью и малярию. Технология предполагает заражение самцов бактерией Wolbachia, из-за чего они не дают жизнеспособного потомства. В компании уточнили, что такие самцы не кусают людей, а выращивание, сортировка и выпуск насекомых автоматизированы с помощью алгоритмов анализа данных, датчиков и компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.