Google выпустит 32 млн стерильных комаров в США для борьбы с вирусами

Власти США получили от компании Google запрос на проведение эксперимента по выпуску 32 миллионов стерилизованных комаров на территории двух штатов — Калифорнии и Флориды. Как пишет The Guardian, цель проекта — подавить популяцию насекомых, которые переносят денге, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, чикунгунью и малярию.

Ключевой приём технологии — заражение самцов бактерией Wolbachia, которая делает их неспособными давать жизнеспособное потомство. Поскольку такие самцы не кусают людей, их выпуск безопасен для человека, а спаривание с дикими самками ведёт к тому, что яйца перестают вылупляться.

В компании уточнили, что процесс выращивания, сортировки и точечного выпуска только мужских особей автоматизирован: для этого применяются алгоритмы анализа данных, датчики и компьютерное зрение на основе искусственного интеллекта.

Напомним, чтобы обезопасить себя и избавиться от комаров в жилых помещениях, эксперты советуют обратить внимание на два проверенных решения. Во-первых, это электрические фумигаторы с пластинами или жидкостью. Во-вторых, обычные москитные сетки на окнах — их специалисты ранее также назвали в числе самых эффективных средств для дома.