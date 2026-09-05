«Оркестр с фальшивой скрипкой»: Как гормональный сбой бьёт по организму

Хроническая усталость, резкие перепады настроения и проблемы с концентрацией часто связаны с нарушением работы гормональной системы, а не просто вызваны усталостью, заявила врач-терапевт Полина Захаренко. По её словам, организм — это единая система, где нет отдельных процессов для настроения, памяти или восстановления.

Гипоталамус и гипофиз в мозге дают команды надпочечникам, которые вырабатывают гормоны, влияющие на весь организм. При хроническом стрессе сбиваются суточные ритмы кортизола — утром он оказывается низким, и человек просыпается уставшим, а к вечеру повышается, мешая заснуть.

«Гормональная система работает как оркестр: если одна скрипка фальшивит, меняется вся мелодия. Поэтому любые колебания гормонального фона отражаются на эмоциях, концентрации и способности восстанавливаться после нагрузок», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Для нормальной работы циркадных ритмов важен полноценный сон в тёмной прохладной спальне и ограничение гаджетов, поскольку голубой свет экранов подавляет выработку мелатонина. Также необходимо контролировать уровень магния, витаминов группы B, витамина C и железа, которые активно расходуются при стрессовой реакции, отметила врач.

К слову, кортизол при остром стрессе усиливает тревогу и блокирует работу префронтальной коры мозга, отвечающей за память и принятие решений. Высокий уровень гормона стресса мешает сосредоточиться и приводит к забывчивости даже у молодых людей.