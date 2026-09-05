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Опубликовано 5 сентября, 09:15

Жертвы моды: Врач назвал самые бессмысленные анализы

Врач Тарасов назвал бессмысленными анализы на онкомаркеры без факторов риска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сдача десятков медицинских показателей без конкретных симптомов и факторов риска часто не даёт полезной информации, зато приводит к тревоге и лишним обследованиям, заявил врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, медицинское обследование должно отвечать на конкретный вопрос — есть ли симптомы, подозрение на заболевание или фактор риска.

Одними из самых популярных исследований «для себя» остаются онкомаркеры, которые люди воспринимают как простой способ убедиться в отсутствии рака. Однако для большинства здоровых людей такие тесты не годятся, а показатели могут меняться и по другим причинам.

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Аналогично и популярный анализ на витамин D без факторов риска смысла не имеет. То же самое касается огромного списка гормонов, который человек сдаёт даже при отсутствии жалоб.

«Сейчас существует мода проверять абсолютно всё — железо, десятки витаминов, микроэлементы, различные коэффициенты. Но анализ имеет смысл только тогда, когда его результат способен изменить тактику», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Ранее россиянам назвали анализы, за которыми нужно следить. В 2026 году граждане могут бесплатно проверить ряд важных показателей, включая интерлейкин-6, цинк, магний, инсулин и глюкозу, а также пройти расширенную программу диспансеризации по полису ОМС.

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Борис Эльфанд
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