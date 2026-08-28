Новые родинки, смена питания и курортный роман: Life.ru узнал, какие анализы сдать после отпуска

Во время отпуска меняется привычный режим, и организм перестраивается вместе с ним. Снижается уровень кортизола, уходит «синдром отложенной жизни», мозг переключается с рабочих задач на впечатления. Появляется возможность выспаться, больше двигаться и не питаться на бегу. Мы больше времени проводим с близкими, лучше замечаем, как они себя чувствуют, и внимательнее прислушиваемся к себе. Этот настрой можно использовать, чтобы заняться здоровьем и вспомнить о профилактике, объяснила Life.ru врач-онколог Московского международного медицинского центра (ММОЦ) Евгения Бежанова.

Для общей оценки состояния организма можно проверить функцию печени и почек, уровень глюкозы, холестерина и витамина D3, исключить воспаление и анемию. После перелётов и отдыха в жарком климате людям старшего возраста могут понадобиться ЭКГ и консультация кардиолога.

Новая еда, непривычный режим и более обильные застолья часто сказываются на пищеварении. Если после отпуска появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше обратиться к врачу. Он может назначить УЗИ органов брюшной полости, а при необходимости — дополнительные исследования, например гастроскопию, колоноскопию или анализ кала на скрытую кровь. Эндоскопические исследования помогают не только разобраться в причине жалоб, но и выявить на ранней стадии опухоли верхних и нижних отделов ЖКТ.

Курортный роман тоже может добавить пункт в список обследований. Если во время отпуска был незащищённый половой контакт, женщинам стоит обратиться к гинекологу, мужчинам — к урологу, чтобы пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путём.

Анализы сдают не ранее чем через две недели после контакта. Даже после однократного незащищенного контакта возможно инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Некоторые типы ВПЧ связаны с развитием злокачественных новообразований шейки матки, влагалища, анального канала и ротоглотки. Женщинам рекомендуется пройти цитологическое исследование и тестирование на ВПЧ.

«Заодно можно вспомнить и о плановых обследованиях, которые давно откладывались. Женщинам после 40 лет рекомендуется маммография, до 40 лет — УЗИ молочных желёз. В профилактический план также входит УЗИ щитовидной железы с последующей консультацией эндокринолога», — добавила эксперт.

Пляжный отпуск даёт хорошую возможность заметить изменения на коже. В купальнике хорошо видны родинки и пигментные пятна, в том числе на участках, которые обычно скрыты одеждой. Можно посмотреть друг у друга спину, грудь, ноги и голову и проверить, не появились ли новые образования и не изменились ли старые.

Если родинка увеличилась, изменила цвет, начала зудеть, болеть или кровоточить, обращаться к врачу нужно сразу. Поводом для визита также могут стать сильный солнечный ожог, выраженный зуд и необычные высыпания. Плановую консультацию дерматолога с дерматоскопией сразу после загара делать не рекомендуют. Процедура быстрая и безболезненная, однако загар меняет контраст пигмента и может снизить точность исследования. Пройти дерматоскопию лучше через две-четыре недели после возвращения, когда загар немного сойдёт.

В старшем возрасте следить нужно не только за изменениями родинок. Более чем у 90% людей после 60 лет встречается себорейный кератоз — доброкачественное возрастное изменение кожи, которое, как правило, не требует вмешательства.

С возрастом чаще встречается и базалиома — базальноклеточный рак кожи. Пик заболеваемости приходится на 61–70 лет. В 85–90% случаев такие опухоли возникают на участках, которые чаще подвергаются воздействию солнца: лице, особенно на носу, щеках и скулах, ушах, шее, волосистой части головы, а также на плечах, груди и спине. Насторожить должны шелушащиеся красноватые пятна, долго не заживающие язвочки и участки с корочкой.

Для профилактики злокачественных новообразований кожи рекомендуется использовать солнцезащитные средства SPF 30–50 с широким спектром защиты и наносить их за 20 минут до выхода на солнце. В часы наиболее активного солнца, с 11:00 до 16:00, лучше носить одежду с длинными рукавами и головной убор, защищающий уши и затылок. Следует избегать соляриев и солнечных ожогов: даже один сильный ожог в детстве или молодости повышает риск развития рака кожи, предупреждает врач.

Ежегодно проходить осмотр дерматолога с дерматоскопией особенно важно людям, у которых больше 50 родинок, светлая кожа, рыжие волосы, голубые глаза, были солнечные ожоги или случаи рака кожи в семье. Подозрительные участки можно фотографировать рядом с линейкой, чтобы затем было проще заметить изменения. Если что-то беспокоит, визит к врачу лучше не откладывать. Даже при хорошем самочувствии стоит следить за сроками профилактических обследований и вместе с врачом составить их перечень с учётом возраста и состояния здоровья.

Поездка к морю в сентябре или семейное путешествие в середине четверти не требуют выбора между отдыхом и учёбой: родители вправе забрать ребёнка из школы по семейным обстоятельствам, но такой отпуск требует подготовки. Родителям объяснили, как уехать в отпуск с ребёнком во время учёбы и не получить проблем.