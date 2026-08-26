Родителям объяснили, как уехать в отпуск с ребёнком во время учёбы и не получить проблем

Поездка к морю в сентябре или семейное путешествие в середине четверти не требуют выбора между отдыхом и учёбой: родители вправе забрать ребёнка из школы по семейным обстоятельствам, но такой отпуск требует подготовки. Прямого запрета на отсутствие во время учебного года нет, однако важно заранее оформить документы и договориться с образовательной организацией, чтобы пропуски не были квалифицированы как прогулы.

Старший преподаватель Финансового университета Светлана Батанова в беседе с РИА «ФедералПресс» пояснила, что перед отъездом необходимо написать заявление на имя директора с указанием дат отсутствия и причины, а также взять на себя ответственность за жизнь, здоровье ребёнка и освоение пропущенного материала.

Без этого семья может столкнуться с серьёзными последствиями — от замечаний в личном деле до постановки на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Школа после возвращения вправе попросить ученика написать контрольные или выполнить задания по пропущенным темам.

Оптимальным пределом отсутствия педагоги считают 7–10 учебных дней. Более длительные поездки способны вызвать стресс и саботаж учёбы, особенно по математике и иностранным языкам. Особенно осторожно стоит планировать отпуск в 1-м, 5-м, 9-м и 11-м классах, когда ребёнок адаптируется к новым условиям или готовится к экзаменам. Психолог Наталья Просекова подчеркнула, что семейный отдых полезен для расширения кругозора и укрепления отношений, но не должен использоваться как способ убежать от существующих школьных проблем.

Чтобы ребёнок не отстал от программы, эксперты рекомендуют заранее предупредить классного руководителя, узнать у учителей важные темы и контрольные, определить посильный объём занятий в поездке (например, 40 минут утром) и не откладывать навёрстывание материала после возвращения. Превращать отпуск в полноценную учебную смену не стоит, но полное игнорирование учёбы создаст непосильную нагрузку по возвращении.

А ранее россиянам объяснили, какие лекарства не нужно брать в отпуск с детьми. По словам специалиста, аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл.