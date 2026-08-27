Не списывайте на простуду: Какой симптом после отпуска может выдать малярию

Высокая температура, озноб и ломота после возвращения из тропиков могут оказаться не обычной респираторной инфекцией, а малярией. Особенно насторожить должна повторяющаяся приступами лихорадка, рассказал инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, малярийный плазмодий поражает эритроциты, а развитие инфекции сопровождается выраженной интоксикацией. Отсюда могут появляться сильная слабость, озноб, ломота и обильное потоотделение — симптомы, которые легко принять за ОРВИ.

«Когда паразитов в крови становится много, они начинают массово гибнуть и распадаться, вызывая сильнейшую интоксикацию. Именно этим объясняется специфическая симптоматика, которую часто путают с ОРВИ», — сказал врач.

Одним из важных ориентиров Рябов назвал волнообразное течение: в зависимости от разновидности возбудителя приступы жара могут повторяться через определённые промежутки, а между ними самочувствие временно улучшается. Однако одной температуры для постановки диагноза недостаточно.

Поэтому врачу обязательно нужно рассказать о недавней поездке в Африку или Азию. При позднем обращении поражение большого числа эритроцитов, предупредил инфекционист, грозит тяжёлыми осложнениями со стороны почек и печени. Для подтверждения малярии требуется исследование крови, в том числе методом «толстой капли».

Ранее Life.ru писал о смерти 36-летнего сотрудника FIDE после внезапной болезни. По данным СМИ, мужчина незадолго до этого побывал в Нигерии и мог заразиться малярией после укуса комара, однако официальная причина его смерти на тот момент названа не была.