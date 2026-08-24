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24 августа, 09:36

Убил комар: Появились подробности гибели 36-летнего россиянина на турнире по шахматам в Нигерии

Mash: Делегат FIDE из России Индейкин мог умереть от малярии из-за укуса комара

Обложка © VK / Сергей Индейкин

Обложка © VK / Сергей Индейкин

Делегат FIDE и баскетбольный агент Сергей Индейкин скончался в Нигерии в возрасте 36 лет, предварительно, в результате укуса заражённого комара в Нигерии. Его могла убить малярия, сообщает Mash на спорте.

Индейкин находился в командировке в Абудже, куда приехал на шахматный турнир. После предполагаемого заражения россиянина госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Официальная причина смерти пока не названа. Малярия широко распространена в Африке и передаётся через укусы инфицированных комаров.

Знакомые Сергея рассказывают, что он много путешествовал и предпочитал лично присутствовать на соревнованиях. Так делегат мог оценить уровень организации турниров и соблюдение правил. Другой большой страстью Индейкина был баскетбол. Он болел за пермский «Урал-Грейт», а позднее работал агентом в женском баскетболе. Среди его клиенток была Светлана Розанова, продолжившая карьеру в NCAA.

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Международная шахматная федерация сегодня сообщила, что операционный менеджер FIDE россиянин Сергей Индейкин умер в возрасте 36 лет «после внезапной болезни».

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Андрей Бражников
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