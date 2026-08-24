В 36 лет умер операционный менеджер FIDE Сергей Индейкин

Операционный менеджер Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Сергей Индейкин умер в возрасте 36 лет после внезапной болезни. О его смерти сообщила федерация.

Индейкин начал работать на мероприятиях FIDE в 2021 году и за несколько лет стал одним из постоянных организаторов крупнейших международных шахматных соревнований.

Он участвовал в подготовке матчей за звание чемпиона мира, Кубков мира, турниров претендентов, а также чемпионатов мира по рапиду и блицу.

«Сергей начал работать на мероприятиях FIDE в 2021 году и быстро стал неотъемлемой частью команды на крупнейших международных соревнованиях», — говорится в сообщении федерации.

До работы в шахматах Индейкин был связан с баскетболом. В разные годы он занимался спортивным маркетингом, в том числе возглавлял соответствующее направление в казанском УНИКСе.

Конкретную причину внезапной болезни, после которой умер 36-летний россиянин, FIDE не раскрыла.

Ранее Life.ru публиковал комментарий Сергея Индейкина, когда он работал PR-директором баскетбольного клуба «Урал». Тогда клуб решил помочь школьнику, получившему двойку по физкультуре из-за того, что тот не смог посмотреть фильм «Движение вверх».