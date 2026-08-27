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27 августа, 05:27

Минздрав разрешил делать МРТ без направления врача в частных клиниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления лечащего врача в частных клиниках вне рамок программы госгарантий. Перед исследованием врач-рентгенолог сам оценит наличие показаний и противопоказаний. Приказ размещён на сайте Минздрава.

Новые правила также меняют порядок оформления результатов: протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, а сведения вносить в медицинскую документацию пациента.

Кроме того, при проведении рентгенологических исследований разрешат использовать зарегистрированные медицинские изделия с функцией искусственного интеллекта. Новые правила вступают в силу 1 сентября 2026 года.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил завершить разработку российского аппарата МРТ в 2027 году. Такое заявление прозвучало во время его визита в консультативно-диагностический центр в Кызыле.

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Дарья Денисова
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